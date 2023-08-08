وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، تهديدا لحزب الله، مهددا بإعادة لبنان إلى العصر الحجري.



جاء ذلك خلال تفقده لمنطقة جبل دوف (مزارع شبعا المحتلة)، على الحدود اللبنانية، ورؤيته لخيمة أقامها «حزب الله» في المنطقة، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، وصحيفة «يديعوت أحرونوت».



وقال جالانت: «أحذر حزب الله (وأمينه العام حسن)نصر الله ألا يخطئا. لقد ارتكبتم أخطاء في الماضي ودفعتم ثمنا باهظا للغاية. إذا ما اندلع هنا تصعيد أو مواجهة سنعيد لبنان إلى العصر الحجري».



وأضاف - مواصلا تهديده: «أحذر حزب الله وزعيمه - لا تخطئوا.. لن نتردد في استخدام كل قوتنا، وتدمير كل متر يخص حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك».



وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تصاعد التوترات بشكل كبير، ففي أواخر يوليو الماضي، قدمت تل أبيب، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ«تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود»، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.



في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية تكريس احتلالها للجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية.