استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024.

- وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

ثبتت أسعار البصل ليتراوح الكيلو بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 17 إلى 20 جنيها.

استفرت أسعار الجزر لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 25 إلى 35 جنيها.

ثبت سعر الباذنجان البلدى ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

اسنقر سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 5 إلى 7 جنيهات.

ثبت سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

استقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

ثبتت أسعار البامية لتترواح بين 30 إلى 40 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقرت أسعار البرتقال الصيفي ليترواح بين 10 إلى 18 جنيها.

ثبت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر العنب البناتى ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

استقر سعر التفاح البلدي ليترواح بين 15 إلى 30 جنيها.

ثبتت أسعار التين البرشومي ليتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

استقر سعر الجوافة ليترواح بين 17 إلى 25 جنيها للكيلو.

استقرت أسعار الرمان لتترواح بين 15 إلى 20 جنيها للكيلو.

استقر سعر الكانتلوب ليترواح بين 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

استقرت أسعار المانجو البلدى لتترواح بين 12 إلى 18 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقر سعر الخوخ البلدى ليتراوح بين 20 إلى 50 جنيها.