رجال الإطفاء يستعدون للعمل لأيام لإخماد حريق غابات شمالي ألمانيا

قال رئيس وحدة إطفاء ألمانية اليوم السبت إن رجال الإطفاء في ألمانيا يستعدون لمكافحة حريق غابات لعدة أيام شمالي ألمانيا، رغم أن ألسنة اللهب في منطقة هارتس شمالي البلاد لا تنتشر إلى مناطق أخرى.

وقال كاي- أوفه لوزه رئيس وحدة الإطفاء في هارتس "نجحنا في إخماد الحريق بالكثير من الأيدي العاملة والتكولوجيا". وتستعر ألسنة اللهب على طول 1000 متر في كونيجسبيرج، إحدى القمم الفرعية لبروكين، أعلى جبل بالمنطقة.

وبحسب المسؤولين المحليين عمل رجال إطفاء كانوا يستخدمون الطائرات على إخماد ألسنة اللهب حتى حلول المساء.