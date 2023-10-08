مشروع فرصة للتمكين الاقتصادي يواصل تنفيذ فعالياته بقرى المنيا

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واصلت إحدى الجمعيات التنموية في سمالوط بقرية الروبي تنفيذ مشروع فرصة للتمكين الاقتصادي.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبتوجيهات ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا.

وأكد بخيت، أن المشروع تضمن توزيع 40 مشروع تربية ماعز على 40 مستفيدًا من أبناء القرية من مستفيدي تكافل وكرامة.

وتم تخصيص 4 رؤوس ماعز عشر لكل مستفيد، بالإضافة إلى توفير 225 كيلوجرامًا من الأعلاف وزجاجة فيتامينات.

كما قدمت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، التحصينات اللازمة للماعز وتأمينها.

وحصل المستفيدون على دورة تدريبية لمدة يومين لتعلم كيفية العناية بالمشروع، حيث تم تسليم الماعز في مركز شباب قرية الروبي بسمالوط.

وحضر التسليم عدد من أعضاء الجمعيات، بالإضافة إلى الرائدات الريفيات ومريم أبادير وأماني تامر مديرة إدارة مركز سمالوط، ومي صابر منسقة نقل الأصول في برنامج فرصة، وإيمان صلاح الدين ممثلة البنك الدولي.

وفي سياق متصل، تم اليوم تسليم الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى لمشروعات جمعية سنابل الخير للتنمية.

وتضمن المشروع تسليم 13 ماكينة خياطة حديثة، بالإضافة إلى الأقمشة والكلف، لـ13 مستفيدة في مقر الجمعية بكدوان.

وحضر التسليم محمد سيف، مدير المشروع، والسيد إبراهيم، رئيس وحدة ماقوسة.