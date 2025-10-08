تسلا تطرح نسخة رخيصة من سيارتها الكهربائية الأفضل مبيعا

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا عن طرح نسخة جديدة أقل تكلفة من سيارتها الكهربائية الأكثر مبيعا موديل واي يوم الثلاثاء، على أمل إنعاش المبيعات المتراجعة.

تأتي النسخة الجديدة من الطراز موديل واي التي يقل سعرها قليلا عن 40 ألف دولار بتصميم داخلي بسيط، في أعقاب تراجع مبيعات تسلا الذي غطى معظم العام الماضي بسبب حملات المقاطعة ضد مؤسسها ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك التي استهدفت الشركة.

يقترب سعر سهم تسلا من أعلى مستوياته على الإطلاق، على الرغم من انخفاض المبيعات والأرباح في الأرباع الأخيرة.

مقارنةً بالطرز السابقة، تأتي النسخة الجديدة بمدى قيادة أقصر يبلغ 321 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، وعدد أقل من مكبرات الصوت، وكسوة داخلية من القماش بدلا من الجلد المدبوغ. كما تفتقر السيارة منخفضة السعر للسقف الزجاجي البانورامي وشاشة اللمس في في مقاعد الصف الثاني.

وتواجه السيارة الجديدة منافسة شرسة في فئة السيارات الكهربائية التي يبلغ سعرها 40 ألف دولار ، من سيارات مثل فورد موستانج ماك-إي، وشيفروليه إكوينوكس إي كيو، وهيونداي أيونيك 5.