ضبط 78 عنصرا إجراميا و247 قطعة سلاح ناري و٥ أطنان حشيش في حملة أمنية ببحيرة المنزلة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 78 عنصرا إجراميا وضبط 247 قطعة سلاح نارى و٥ تشكيلات عصابية وتنفيذ نحو ٤٣ ألف حكم قضائي.

جاء ذلك خلال الحملة التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف المسطح المائى لبحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، بورسعيد، دمياط" خلال ثلاثة أشهر لضبط التشكيلات العصابية المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتجار فـى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين، الذين يتخذون من البحيرة مأوىً لهم، وكذا تمشيط المسطح المائى لضبط مخالفات الصيد واستمرار إحكام السيطرة الأمنية وبث الطمأنينة لدى المواطنين.

وفي مجال ضبط العناصر الخطرة، تم ضبط 78 عنصرا إجراميا ( من بينهم ٦٢ عنصرًا بنطاق مديرية أمن الدقهلية – و16 آخرين بنطاق أمن دمياط) ، فضلا عن مقتل عنصر شديدة الخطورة (مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية- "مسجل شقى خطر- فرض سيطرة" سبق اتهامه فـى 13 قضية "سرقة بالإكراه، بلطجة، سلاح نارى، ضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات وسلاح "، في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع القوات بمكان اختبائه بدائرة مركز شرطة صان الحجر بأمن الشرقية، وعثر بجواره على (بندقية آلية- 7 خزائن - طبنجة- 166 طلقة مختلفة الأعيرة- 190 قرص مخدر مبلغ مالى).

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة ، تم ضبط 247 قطعة سلاح نارى عبارة عن 46 بندقية آلية- 94 بندقية خرطوش- 5 طبنجة- 102 قطعة فرد محلى- 1076 طلقة مختلفة الأعيرة).. كما تم ضبط 178 قضية إتجار بمضبوطات بلغت أكثر من ٣٣٠ كيلوجرام بانجو ونحو ٥ أطنان حشيش ونحو ٢ كجم هيروين و٧٢٣ قرصا مخدرا.

وفـى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهمًا ارتكبوا 7حوادث سرقات متنوعة.

وفـى مجال ضبط الأسلحة البيضاء ، تم ضبط 33 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ نحو ٤٣ ألف حكم قضائي وضبط 23 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.

وفى مجال ضبط قضايا البيئة والمسطحات، تم ضبط 2392 قضية "ثروة سمكية، زراعية ومستلزمات إنتاج زراعى، بيئة ومحميات طبيعية، منافع رى وصرف"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الجريمة من خلال تكثيف الحملات الأمنية لاستهداف المناطق التى يستغلها العناصر الإجرامية وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي .