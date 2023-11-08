أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال قرر إنشاء كتيبة مدرعة جديدة من الاحتياط تضم دبابات "ميركافا 3" من النماذج القديمة التي كان مقررًا التخلص منها، وذلك بسبب النقص في المدرعات جراء الضغط الميداني على الجيش نتيجة تعدد جبهات القتال.



- ولكن.. لماذا اضطر الجيش الإسرائيلي إلى استخدام الدبابات التي كان مقررا التخلص منها؟



منذ إعلانه عن التوغل البري داخل قطاع غزة، تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في الدبابات والمعدات والجنود، حيث أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة أن حصيلة الدبابات المدمرة، أمس الثلاثاء؛ فقط 12 دبابة.



وأفاد بيان أخر لكتائب الشهيد عز الدين القسام، بتدمير دبابتين للجيش الإسرائيلي بالقرب من مخيم الشاطئ في قطاع غزة باستخدام صواريخ ياسين 105 المضادة للدبابات.



وأكد أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أمس، أن جنود القسام تمكنوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال.



وأعلن أبو عبيدة، أول أمس، أن جنود القسام دمروا في محاور القتال خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليًا أو جزئياً 27 آلية عسكرية، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، والتحموا في اشتباكات مباشرة مع قوات العدو وأوقعوا فيها خسائر محققة.



وبذلك، أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن حصيلة الدبابات المدمرة للاحتلال منذ بداية الدخول البري وصل إلى 110 ما بين آلية ومدرعة ودبابة، باستخدام صواريخ الياسين-105 المضادة للدبابات، وهي عبارة عن قاذفة قنابل يدوية برأس حربي ترادفي.



فيما أظهرت الإحصائيات أن من بين الـ110 آليات عسكرية، التي دمرتها المقاومة، خسر جيش الاحتلال 66 دبابة من طراز ميركافا، فخر الصناعة العسكرية الإسرائيلية، خلال 30 يومًا منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم.



- صواريخ الياسين.. مؤسس المقاومة



وصواريخ الياسين المضادة للدبابات، والتي استخدمت لأول مرة في معركة طوفان الأقصى، من تصميم كتائب القسام في غزة وتتمتع بقدرة تدميرية عالية.



وأطلقت عليها كتائب القسام اسم "الياسين 105" نسبة إلى الشهيد أحمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عام 1987.



- ميركافا.. أعتى دبابات إسرائيل



والميركافا هي دبابة إسرائيلية الصنع، تتسع لطاقم مكون من 4 جنود، ويبلغ طول الدبابة 7,6 متر وعرضها 3,72 متر وارتفاعها 2,6 متر وتبلغ من الوزن حوالي 63 - 65 طنا، وتبلغ أقصى سرعة لها 60 كم في الساعة.



ووفقا لشبكة سكاي نيوز، جاءت ميركافا التي بدأت إسرائيل صناعتها في 1983، في 4 نسخ متتالية: "ميركافا 1" ، و"ميركافا "2 و"ميركافا 3" و"ميركافا 4"، كما بدأت تطويرها في أوائل التسعينيات، وأنتج الطراز الرابع منها في 2002، وسُلّم أول إنتاج فعلي منها للجيش الإسرائيلي في 2004، وتم استخدامها في الانتفاضة الثانية وحرب لبنان 2006 وحرب غزة 2008-2009.



ووفقا لمجلة "ناشيونال إنترست" العسكرية، فالدبابة الإسرائيلية تعد دبابة القتال الرئيسية للجيش الإسرائيلي، حيث سعت تل أبيب خلال السنوات الماضية لتصبح ميركافا واحدة من أفضل دبابات القتال الرئيسية في العالم.



وتوصف ميركافا حتى وقتنا الحالي، بأنها واحدة من بين أفضل دبابات قتالية رئيسية في العالم، كما أن نسختها الجديدة التي تقاتل في الأراضي المحتلة وتم قصفها العديد من المرات، هي أكثر الدبابات قدرة على الحماية عالميًا.