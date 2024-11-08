هامان: ريال مدريد تأثر سلبا بوجود مبابي

لم يشعر لاعب خط الوسط الألماني السابق، ديتمار هامان، بالمفاجأة بعد استبعاد كيليان مبابي من قائمة منتخب فرنسا الأخيرة، بواسطة المدير الفني ديدييه ديشامب، مشددا على أن لاعب ريال مدريد الإسباني "لا يقدم أداًء جيدًا في الوقت الحالي.

وصرح هامان لشبكة (سكاي) الإخبارية: "لم يقدم مبابي أداءً جيدًا، خلال آخر 12 شهرًا مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، ولم يظهر أيضا بالشكل المأمول مع منتخب فرنسا".

أضاف نجم بايرن ميونخ وليفربول السابق، أن انتقال مبابي مجانًا للريال، كان له تأثير سلبي على اللاعبين الآخرين في سانتياجو برنابيو.

وأردف: "قدوم مبابي جعل بعض اللاعبين الآخرين يعانون"، في إشارة للنجم الإنجليزي الشاب، جود بيلينجهام، الذي اضطر للعب بشكل أعمق في الملعب، بعيدا عن مركزه الأصلي.

واختتم هامان، قائلا "اللاعبون عبارة عن بعض القطع، يكافح (المدرب) كارلو أنشيلوتي لتجميعها".