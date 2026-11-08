يمكن قراءة كتاب «الكاتب وأشباحه» للكاتب والروائي الأرجنتيني إرنستو ساباتو، الذي يقدم من خلاله رحلة فكرية وتأملية حول الكتابة وأسرار الإبداع الروائي، متوقفًا أمام دوافع الكاتب، وعلاقته بالرواية وجمهورها، والصراعات الداخلية التي تصاحب عملية الخلق الأدبي.

لا يكتفي ساباتو بتناول الكتابة باعتبارها ممارسة فنية لها أدواتها وتقنياتها، وإنما ينفذ إلى عالم الكاتب الداخلي، حيث تتشابك الشكوك والهواجس والقلق الوجودي مع الرغبة في التعبير والإبداع؛ فالكتابة، وفق هذا التصور، ليست مجرد ترتيب للكلمات وصياغة للجمل، بل محاولة لفهم الذات ومواجهة ما يعتمل بداخلها من أسئلة وتناقضات.

ومن هنا يكتسب عنوان الكتاب دلالته؛ فالأشباح ليست بالضرورة كائنات غامضة تطارد الكاتب، وإنما يمكن النظر إليها باعتبارها استعارة لما يحمله من ذكريات ومخاوف وتجارب وأفكار لا تفارقه، وتجد طريقها، بصورة أو بأخرى، إلى عالمه الإبداعي.

ويقدم ساباتو في هذا السياق مجموعة من التأملات حول مهنة الكتابة: لماذا يكتب المؤلف؟ ولأي غاية؟ ولمن يوجه أعماله؟ وكيف تتشكل الرواية؟ وهي أسئلة لا يتعامل معها باعتبارها قضايا نظرية منفصلة، بل بوصفها جزءًا من تجربة الكاتب اليومية، وما يصاحبها من حيرة ومراجعة مستمرة للذات.

ومن أبرز الأفكار التي تتكرر في الكتاب تصور ساباتو الخاص للرواية، إذ ينظر إليها باعتبارها شكلًا من أشكال فحص الضمير الإنساني، وطريقًا مختلفًا للمعرفة، يستطيع من خلاله الإنسان اكتشاف جوانب من تجربته لا يمكن الوصول إليها بالعلم أو المنطق وحدهما.

فالرواية، في هذا التصور، لا تقتصر وظيفتها على سرد الحكايات أو تقديم صورة عن المجتمع، وإنما تمتد إلى استكشاف الأحاسيس والعواطف والانفعالات والتناقضات النفسية التي تشكل الوجود الإنساني، وهي بذلك تمنحنا فرصة لفهم مناطق خفية في النفس البشرية، ربما نعجز عن إدراكها أو التعبير عنها في حياتنا العادية.

وهنا يطرح ساباتو تصورًا مختلفًا لوظيفة الأدب؛ فالإبداع الروائي لا يقدم بالضرورة إجابات نهائية عن الأسئلة الكبرى، لكنه يفتح أمام القارئ مساحات جديدة للتأمل، ويجعله يعيد النظر في علاقته بنفسه وبالعالم من حوله؛ فالرواية ليست مجرد انعكاس للحياة، وإنما محاولة لاكتشافها وفهم تعقيداتها.

ويتألف الكتاب من مجموعة من المقالات والتأملات التي تدور حول موضوع رئيسي واحد، هو الرواية: ماهيتها، وكيف ولماذا تُكتب؟ ويتناول ساباتو من خلالها الكاتب وقلقه وهواجسه، وعلاقة الرواية بجمهورها، فضلًا عن اللغة والعوائق التي تواجه المبدع أثناء الكتابة.

وتقترب هذه النصوص، بحسب وصف المؤلف، من يوميات الكاتب وملاحظاته واعترافاته ومراسلاته؛ فهي لا تقدم نظرية مكتملة عن الإبداع بقدر ما تكشف عن تجربة شخصية تشكلت عبر سنوات من الكتابة والتفكير والمراجعة.

ويوضح ساباتو، أن هذه النصوص جاءت انطلاقًا من رغبته في توضيح بعض الأفكار التي تبدو بديهية، لكنها غامضة بالنسبة إليه فيما يتعلق بما يفعله في حياته.

كما يعبر عن أمله في أن تفيد الشباب الذين يخوضون رحلة البحث عن ذواتهم واكتشاف ميولهم الأدبية، وأن تساعدهم على فهم طبيعة الكتابة القصصية وكيفية تشكلها.

ويشير المؤلف، إلى أن القارئ لن يكون أمام مجموعة من الآراء الذكية أو الأحكام الجاهزة، وإنما أمام تجربة كاتب اكتشف ميوله الأدبية بصعوبة، وخاض في سبيل ذلك العديد من المشكلات والصعوبات والإغراءات والوساوس، قبل أن يختار طريقه بين طرق عديدة كانت مفتوحة أمامه.

ومن خلال تأملاته، يحاول ساباتو الاقتراب من الفارق بين مجرد الكتابة والتأليف الإبداعي؛ فالأمر لا يتعلق فقط بالقدرة على استخدام اللغة أو امتلاك مهارة السرد، وإنما بمدى ارتباط العمل الأدبي بتجربة إنسانية حقيقية، وبقدرة الكاتب على تحويل أسئلته الداخلية إلى عالم فني مستقل.

وهنا لا يقدم ساباتو وصفة جاهزة لصناعة الرواية، ولا يضع قواعد يمكن اتباعها للوصول إلى الإبداع، وإنما يترك القارئ أمام تجربة مفتوحة على الأسئلة والتأملات، مؤكدًا أن الكتابة ليست طريقًا سهلًا أو مضمون النتائج، بل رحلة شاقة تتطلب من صاحبها مواجهة ذاته باستمرار.

في «الكاتب وأشباحه»، لا يبحث إرنستو ساباتو عن إجابة واحدة لسؤال الكتابة، بقدر ما يحاول تفكيك هذا السؤال والاقتراب من دوافعه الإنسانية والفكرية.

وربما تكمن أهمية الكتاب في أنه يعيدنا إلى حقيقة أن الكاتب لا يكتب فقط لأنه يمتلك حكاية يريد روايتها، بل لأنه يحمل داخله عالمًا من الأسئلة التي لا يجد سبيلًا لمواجهتها سوى الكتابة.