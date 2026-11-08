 استجابة لمطالب الأهالي.. بدء أعمال تمهيد طريق قرية نفيا في الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استجابة لمطالب الأهالي.. بدء أعمال تمهيد طريق قرية نفيا في الغربية

علاء شبل
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 10:05 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 10:05 م

وجّه اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مديرية الطرق والنقل بالغربية، اليوم الأحد، ببدء أعمال تمهيد طريق قرية نفيا بمركز طنطا، استجابة لمطالب الأهالي التي استمع إليها خلال جولته بالقرية، مؤكدًا أهمية سرعة التعامل مع احتياجات المواطنين وتحسين حالة الطرق بما يسهم في تيسير حركة الانتقال.

وبدأت مديرية الطرق والنقل بالغربية تنفيذ أعمال تمهيد الطريق، والعمل على تحسين حالته وتيسير حركة السيارات والمواطنين، بما يحقق السيولة المرورية ويخفف الأعباء عن أهالي القرية.

وأكد محافظ الغربية، في بيان اليوم الأحد، استمرار الاستجابة لمطالب المواطنين التي يطرحونها خلال جولاته بالقرى والمراكز، والعمل على تحويلها إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

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