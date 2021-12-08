الحزب الديمقراطي الكردستاني: الكاظمي يزور أربيل لدعمها في مواجهة الإرهاب

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، اليوم الأربعاء، عن أن زيارة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، إلى محافظة أربيل تأتي في إطار دعم إقليم كردستان في مواجهة الإرهاب خاصة في الوقت الذي يشهد فيه هجمات مستمرة ضد المدنيين والقوات الأمنية.

وقال عبد الكريم، في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية، اليوم، إن "الفترة القليلة الماضية شهدت عدة خروقات أمنية واعتداءات طالت قوات البيشمركة وقوات عراقية أخرى، وأوقعت تلك الاعتداءات ضحايا ومصابين"، مبينا أن "زيارة الكاظمي تأتي ضمن هذا الإطار، بهدف دعم إقليم كردستان في مواجهة الإرهاب".

وأضاف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "الكاظمي بحث في الإقليم أيضا ملفات سياسية بشأن الانتخابات وما بعدها"، مشيرا إلى أن "عمليات عسكرية استباقية مشتركة بين قوات البيشمركة وقوات عراقية أخرى، ستنطلق قريبا لدحر خلايا تنظيم داعش الإرهابي في البلاد".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد وصل صباح اليوم برفقة وفد كبير ضم وزير الدفاع وعددا من القادة العسكريين، إلى محافظة أربيل، حيث كان في استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.

ونفذ تنظيم داعش الإرهابي مؤخرا، عدة اعتداءات طالت قوات البيشمركة وقرى كردية في محيط إقليم كردستان، وكان آخرها هجمات متكررة على قرية ومواقع تابعة لقوات البيشمركة في قضاء مخمور راح ضحيتها عدد من العسكريين والمدنيين بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين.