سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم الخميس، بستاد الشرطة الرياضي بالعباسية عقب الراحة 24 ساعة التي منحها حلمي طولان المدير الفني للاعبي الفريق بعد مباراة المصري.

وتعادل البنك الأهلي بدون أهداف مع المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران تنفيذ لاعبي الفريق لبعض المهام الخططية تحت إشراف المدير الفني الذي حرص علي إيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها السادسة عشر من ديسمبر الجاري.