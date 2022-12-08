القبض على متهمين باستغلال 3 أطفال للتسول من المواطنين في مدينة نصر

ألقت اجهزة الأمن القبض على عاطلين؛ بتهمة استغلال 3 أطفال فى أعمال التسول والتعدي عليهم في مدينة نصر.

أكدت معلومات وتحريات مباحث رعاية الأحداث قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، واستجداء المارة، والتعدي عليهم، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (أسلحة بيضاء)، وبصحبتهما 3 من الأحداث المجني عليهم، بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.