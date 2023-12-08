 حماس تعلن إفشال عملية للجيش الإسرائيلي لتحرير أحد جنوده في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس تعلن إفشال عملية للجيش الإسرائيلي لتحرير أحد جنوده في غزة

غزة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 10:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 10:10 ص
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن إحباط عملية للجيش الإسرائيلي لتحرير جنديا أسيرا لديها في قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان "إنه تم اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد الأسرى والاشتباك معها، مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة".

وأضافت أن "الطيران الحربي قصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحاب القوة، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة".

ولم تدل القسام بمزيد من التفاصيل بشأن الحادثة التي تأتي في ظل توسيع الجيش الإسرائيلي مناورته البرية داخل قطاع غزة لتشمل مناطق الجنوب بهدف معلن هو القضاء على حماس وتحرير المحتجزين الإسرائيليين.

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