الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينظم ورشة عمل لمناقشة تحديث مدونة السلوك الوظيفي

• الشيخ: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة عمل بعنوان "تحديث مدونة السلوك الوظيفي"، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، والدكتور خالد زكريا استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، والدكتورة عالية عارف مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، بالمعهد، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وكشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس المركزي للتنظيم والإدارة، خطة الإصلاح الإداري، كما تطرق إلى ما تم تحقيقه من إنجازات لتنفيذ محاور الخطة الخمسة، مشيرًا إلى قيام الجهاز بالعمل على مسودة المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري 2025 – 2030.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيلها لرفع جودة الخدمات المقدمة منه، ويعد إصدار مدونة للسلوك الوظيفي أهمية كبيرة لتحقيق مزيد من الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة وأن قانون الخدمة المدنية جعلها مدونة ملزمة للموظف والمؤسسة.

وأشار إلى أهمية اتباع كل القواعد العلمية والمنهجية السليمة في إعداد المدونة، وضرورة مشاركة جميع المعنيين بها من موظفين وجهات إدارية وجهات مستقلة من أجل ضمان حسن الإعداد والذي يقود بالضرورة إلى حسن التنفيذ.

كما شدد على أهمية إتاحة مسودة المدونة للحوار المجتمعي بعد إعدادها، وكذا تدريب الموظفين عليها والتوعية بها بعد إقرارها.

من جانبه قال الدكتور خالد زكريا، استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، إن إعداد مدونة سلوك وظيفي ليس بجديد، حيث أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، النسخة الأولى من المدونة والتي تغطي الفترة من 2019،وحتى 2022، مشيرا إلى أنه آن الأوان إلى إصدار النسخة الجديدة من المدونة، لا سيما وأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 ولائحته تدعم ذلك.

وأوضح أن الدول تسعى إلى وضع مدونات لمواجهة التحديات المتغيرة، ومنها حاليا التطورات التكنولوجية التي خلقت مناخا مختلفا للعاملين في الجهاز الحكومي (التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي)، بجانب تنامي اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالشأن العام، مما يدفع الموظفين للتفاعل معهم، وهو الأمر الذي يتطلب تنظيم شكل هذا التفاعل من منطلق تعامل الموظف بحكم وظيفته.

ولفت إلى أن التحديات أيضا تشمل كوفيد -19، وما خلفته، من فكرة العمل عن بعد، مشيراً في هذا الصدد إلى تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المميزة في تنفيذ تجربة العمل عن بعد لمدة يوم أسبوعياً، وذلك بعد رقمنة منظومة العمل الداخلية بالجهاز.

وتحدثت الدكتور عالية عارف، عن كيفية تطوير النسخة الأولى من مدونة السلوك الوظيفي 2019 - 2022، حيث تم تطويرها من خلال تنظيم عدد من ورش العمل؛ للاستماع إلى رأي الأكاديميين وممثلي الأجهزة الرقابية والإعلام والموظفين العموميين والقطاع الخاص.

كما تناولت محاور المدونة عدد من مخرجات ورش العمل منها التزامات الموظف تجاه مؤسسته، بالإضافة إلى التزامات المؤسسة تجاه الموظف، والجزاءات الخاصة بالسلوكيات السلبية، ومؤشرات الأداء.