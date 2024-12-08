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مصدران أمنيان: حزب الله سحب كل قواته من سوريا


نشر في: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 6:58 م | آخر تحديث: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 6:58 م

قال مصدران أمنيان لبنانيان لوكالة رويترز اليوم الأحد إن حزب الله سحب كل قواته من سوريا أمس السبت لدى اقتراب قوات المعارضة السورية المسلحة من العاصمة السورية دمشق.

وذكر أحد المصدرين أن حزب الله أرسل قوات إلى سوريا ليلة الجمعة لتشرف على ذلك الانسحاب، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكانت رويترز نقلت عن مصدرين أمنيين لبنانيين وصفتهما بالكبيرين أول أمس الجمعة أن حزب الله أرسل عددا صغيرا من "القوات المشرفة" من لبنان إلى سوريا بهدف المساعدة في منع مقاتلي المعارضة من الاستيلاء على مدينة حمص ذات الأهمية الإستراتيجية.

وقال ضابط من الجيش السوري ومسؤولان من المنطقة للوكالة إن قوات نخبة من جماعة حزب الله عبرت من لبنان خلال الليل واتخذت مواقع في حمص.

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