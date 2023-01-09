وزير الخارجية الصيني الجديد يتعهد بالحفاظ على علاقات قوية مع روسيا

تعهد وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين جانج، بالحفاظ على العلاقات القوية مع روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان صحفي،أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية ، اليوم الاثنين، إن كبار الدبلوماسيين من الصين وروسيا أجروا محادثة هاتفية في وقت سابق اليوم، وأن تشين جانج قال "أنا مستعد للحفاظ على علاقات وثيقة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف".

وأكد تشين جانج، أن بكين مستعدة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع موسكو.. قائلا "نحن مستعدون للعمل مع روسيا من أجل تنفيذ التوافق الهام الذي تم التوصل إليه بين قادة البلدين ومواصلة دفع العلاقات بين الصين وروسيا إلى الأمام بلا توقف".

وفقًا لما قاله تشين، فإن التوجيه الاستراتيجي للزعيم الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ساعد في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى عالٍ للغاية.

وشدد وزير الخارجية الصيني على أن العلاقات الصينية الروسية تقوم على مبادئ عدم الولاء مع أي كتل، وعدم المواجهة، مع عدم استهداف أي طرف ثالث.

وشغل تشين جانج، 56 عامًا، منصب سفير الصين لدى الولايات المتحدة بين يوليو 2021 وديسمبر 2022.