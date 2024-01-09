أوكرانيا تصدر نحو 15 مليون طن من السلع عبر البحر الأسود رغم الحرب

رغم الحرب التي شنتها روسيا ضدها، تردد أن أوكرانيا صدرت نحو 15 مليون طن من مجموعة واسعة من السلع عبر البحر الأسود في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2023.

وأعلن وزير البنية التحتية أوليكسندر كوبراكوف اليوم الاثنين، أنه :" من بين ذلك ، 10 ملايين طن هي منتجات من مزارعينا".

ورست 469 سفينة شحن في موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني الثلاثة المطلة على البحر الأسود. ويتم حاليا تحميل ما يقرب من 40 سفينة. ووفقا لهذه المعلومات، تعتزم 80 سفينة أخرى أو نحو ذلك بالرسو في الموانئ الواقعة في جنوب أوكرانيا في المستقبل القريب وتحميل 4ر2 مليون طن من البضائع.

وفي سياق الحرب التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاصرت روسيا الموانئ الأوكرانية لعدة أشهر. ثم تم ضمان تصدير السلع الزراعية مؤقتا بمساعدة اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

ورغم ذلك ، تسببت موسكو في انتهاء هذا الوضع الصيف الماضي. وحددت كييف بشكل مستقل ممرا للمرور الآمن للسفن التجارية في أغسطس الماضي.

ومنذ ذلك الحين، هاجمت روسيا بشكل متكرر منشآت الموانئ بالصواريخ والطائرات المسيرة. ورغم ذلك، نجح الجيش الأوكراني حتى الآن في إبعاد السفن الروسية بطائرات بحرية مسيرة وصواريخ مضادة للسفن.

ورغم ذلك، لا تزال أحجام الصادرات الأوكرانية أقل بكثير من تلك التي كانت قبل بدء الغزو الروسي واسع النطاق في 24 فبراير 2022.