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وصلت بعثة المنتخب الوطني المصري إلى مدينة أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

كوت ديفوار تستضيف النسخة الـ34 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني القاهرة في الثالثة عصر الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي، عبر رحلة طيران خاصة.

ويسعى المنتخب الوطني، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب بـ7 ألقاب لتعزيز رقمه وتحقيق اللقب للمرة الثامنة بعد فترة غياب عن التتويجات القارية منذ نسخة أنجولا 2010.

وينافس المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا، كاب فيردي وموزمبيق.

يفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة موزمبيق 14 يناير في السابعة مساءً، قبل مواجهة غانا 18 يناير في العاشرة مساءً، على أن يختتم مواجهات دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22 يناير في العاشرة مساءً.