لاعبو برشلونة يهددون بمقاطعة منتخب إسبانيا

اعتزم لاعبو برشلونة افتعال مشكلة كبيرة، حال لم يتم تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، بحسب ما أكدته تقارير صحفية، الخميس.

ووفقًا لما ذكرته قناة TV3 التلفزيونية، هدد عدد من نجوم برشلونة بالانسحاب من واجباتهم الدولية مع منتخب إسبانيا، إذا لم يتم تسجيل اللاعبين.

وقبل المجلس الأعلى للرياضة، أمس الأربعاء، منح التصريح العاجل، الذي طلبه برشلونة لتسجيل لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور "بشكل مؤقت" حتى يتم البت في الطعن المقدم من البارسا بشكل نهائي.

وأفاد التقرير بأن كل من لامين يامال، وجافي، وبيدري، وباو كوبارسي، وفيرمين لوبيز، ومارك كاسادو، كانوا يتأهبون للتغيب عن المشاركة مع المنتخب في مارس المقبل، عندما تواجه إسبانيا منتخب هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكان اللاعبون ينوون ادعاء إصابات طفيفة لتجنب الانضمام إلى المنتخب الإسباني، تضامنًا مع زميليهم.

وكانت رابطة الليجا منعت برشلونة من تسجيل أولمو وفيكتور بداية من شهر يناير الجاري، لعدم استيفاء الشروط المالية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني مؤخرًا.