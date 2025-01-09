مستقبل وطن يلتقي الوفد والجيل الديمقراطي ومصر أكتوبر في تحضيرات ملتقى الأحزاب

استضاف حزب مستقبل وطن، اليوم الخميس، قيادات أحزاب الوفد، الجيل الديمقراطي، ومصر أكتوبر، في إطار استكمال سلسلة اجتماعاته التحضيرية للإعداد للنسخة الثانية من ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة.

شارك في الجلسة التحضيرية كل من: النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، وعدد من الأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية بالحزب.

كما حضر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والنائب ياسر الهضيبي، السكرتير العام والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، والنائب أيمن المحسب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. ومن جانب حزب الجيل الديمقراطي، حضر ناجي الشهابي، رئيس الحزب، بينما مثّل حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح، رئيسة الحزب.

استهدف الاجتماع التشاور حول الخطوط العريضة لموضوعات النسخة الثانية من الملتقى، والتي تركز على ضرورة اصطفاف الكيانات السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتعزيز الشراكة بين الكيانات السياسية لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى.

وتبادل الحضور الرؤى والآراء المتعلقة بتطوير العمل الحزبي في المرحلة المقبلة وتعزيز التجربة الديمقراطية في البلاد. كما تم التوافق على استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات، لما لها من دور في إثراء الحياة السياسية المصرية.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من "ملتقى الأحزاب السياسية" انطلقت في يونيو 2023، تحت شعار "حصاد عام مضى ورؤية عام مقبل"، وركزت على استعراض جهود الأحزاب ووضع رؤى مستهدفة لمحاور الأجندة التشريعية، النشاط السياسي الحزبي، والعمل المجتمعي، مع التأكيد على دعم الموقف الرسمي للدولة المصرية والقيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.