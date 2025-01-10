أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، السيطرة على الحريق الذي نشب في منطقة منشية ناصر، ولم يمتد إلى عقارات أخرى.

وطمأن خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء الخير» المذاع عبر شاشة «مي سات» مساء الخميس، المواطنين بشأن التخوف من إعادة اشتعال الحريق بعد عملية التبريد، مشيرا إلى وجود عربتي إطفاء في الموقع؛ تحسبا لأي طارئ.

وأوضح أن لجنة من المحافظة ستعاين الموقع، الجمعة؛ لتقييم مدى تأثير المياه المستخدمة في الإطفاء على العقارات المجاورة، مضيفا أن «الخسائر كبيرة، ومحافظ القاهرة ينسق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لبحث إمكانية تقديم تعويضات للمتضررين».

وأشار إلى انتقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة إلى موقع الحريق بنفسه برفقة مدير الأمن والأجهزة التنفيذية للإشراف على إدارة الأزمة، بعد أن بدأت قوات الحماية المدنية عمليات الإطفاء.

وفي وقت سابق أعلن محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء ٣ مصانع من الأربعة مصانع الذين نشب بهم حريق بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر.

يذكر أن الحريق اندلع مساء الخميس، بالقرب من دير الأنبا سمعان الخراز في المقطم؛ وتسبب في اشتعال النيران بعدد من المنازل.