رئيس مياه الفيوم يتفقد أعمال الإحلال والتجديد في محطة رفع صرف صحي أبو جنشو الرئيسية

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، محطة رفع صرف صحي أبو جنشو الرئيسية بمركز أبشواي، وأعمال الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها داخل المحطة، بحضور الدكتور جمال رئيس قطاع الصرف الصحي، والمهندسة عفاف فكرى مدير عام المشروعات؛ وذلك للوقوف على آخر المستجدات داخل المحطة لدخولها الخدمة في القريب العاجل، حيث تفقد عنبر الطلمبات، ومبنى المحولات الكهربائية، ومبنى المولد الكهربائي وخط طرد المحطة.

وأوضح رئيس الشركة، في بيان اليوم الخميس، أن محطة الرفع الرئيسية الجاري إحلالها وتجديدها تستقبل تصرفات مياه الصرف الصحي من روافع محطات أبو جنشو، ومحطة 1، وكفر عمرو، وتخدم نحو 110 آلاف نسمة، وتعمل بطاقة تصميمية 27.500 ألف متر مكعب يوم، حيث تم إحلال وتجديد طلمبتين قدرة 145 كيلو وات، وطلمبة قدرة 55 كيلو وات، وطلمبة قدرة 80 كيلو وات، وطلمبتي نزح قدرة 6 ك وات، ولوحتي تشغيل وتحكم، وونش كهربائي قدرة 5 أطنان، وموزع جهد متوسط 6.6 ك ف، ومحولي كهرباء قدرة 500 كيلو فولت أمبير، ومولد كهربائي قدرة 350 كيلو فولت أمبير، وتركيب مواسير قطر 700 مم لطول 2000 كيلو متر طولي، و6 محابس سكينة، و3 محابس هواء.

وأكد رئيس الشركة، أنه تم الانتهاء من كل الأعمال المقرر إحلالها وتجديدها، فضلًا عن أنه لم يتبقِ إلا بعض التشطيبات الداخلية البسيطة، ومن المقرر الانتهاء منها على نهاية شهر يناير الجاري، مشيرًا إلى أنها ستدخل الخدمة حتى يشعر المواطن بالخدمات المقدمة له التي توفر له حياة صحية وآمنة.