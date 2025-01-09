محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق منطقة التوفيقية

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، موقع الحريق الذي نشب أعلى العقار رقم ١٨ شارع سوق التوفيقية بحي الأزبكية، لمتابعة جهود أجهزة الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وعمليات التبريد.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار بالحادث، موجهًا بسرعة إزالة الآثار الناتجة عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لتحديد أسباب الحادث.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في حجرة أعلى سطح العقار المكون من أربعة طوابق، تستخدم كمخزن للإطارات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى موقع الحادث وتم فصل المرافق وإطفاء الحريق بمشاركة ٧ سيارات إطفاء.

وأسفر الحريق عن ثلاث حالات إصابة باختناق وحروق طفيفة، وتم إسعاف المصابين في موقع الحادث، ولم يمتد الحريق إلى مبانٍ أخرى.