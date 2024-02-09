بوتين: سنغزو بولندا في حالة واحدة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن غزو بولندا ولاتفيا العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) "غير وارد على الإطلاق" باستثناء حالة واحدة.

وردا على سؤال لمقدم البرنامج الحواري الأمريكي اليميني تاكر كارلسون عما إذا كان يمكنه تصور سيناريو يرسل فيه قوات روسية إلى بولندا، أجاب بوتين في مقابلة أذيعت في وقت الذروة في الولايات المتحدة مساء الخميس: "في حالة واحدة فقط: إذا هاجمت بولندا روسيا".

وقال بوتين "ليس لدينا أدنى رغبة في بولندا ولاتفيا أو أي مكان آخر. لماذا نفعل ذلك؟ ببساطة ليس لدينا أي رغبة".

وتابع بوتين أنه من المخالف للحس السليم التورط في "نوع ما من حرب عالمية".

واتهم دول الناتو بترهيب شعوبها بحجة وجود "تهديد روسي وهمي".

وكان كارلسون قد أجرى المقابلة مع الرئيس الروسي في موسكو يوم الثلاثاء الماضي. تم نشر المقابلة التي استغرقت 127 دقيقة ليل الخميس على موقع كارلسون الإلكتروني ومنصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا.

وهذه هي المحادثة المتعمقة الأولى التي يجريها بوتين مع أحد المحاورين الأمريكيين منذ بدء حربه ضد أوكرانيا قبل عامين تقريبا. وكان كارلسون قد أعلن سابقا عن المقابلة باعتبارها حدثا إعلاميا كبيرا.

وعند سؤاله، حذر مدير الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، من أن أي شيء يقال في المقابلة يجب أن لا يؤخذ على معناه الظاهري.

وقال ردا على سؤال أحد الصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الخميس: "تذكر أنك تستمع إلى فلاديمير بوتين. ويجب ألا تأخذ أي شيء يقوله وفقا لمعناه الظاهري".