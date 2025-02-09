تصاعد أزمة ميشالاك مع الزمالك

تصاعدت أزمة كونراد ميشالاك، لاعب نادي الزمالك مع إدارة الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلمت الشروق أن كونراد ميشالاك لم يشارك في المران الجماعي للفريق مساء اليوم الأحد، حيث يستعد الفريق لمواجهة فاركو، المُقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم، لحساب منافسات الدوري العام.

وحسب ما ورد لـ الشروق فإن ميشالاك تعمد عدم الحضور لمران الفريق اليوم، حيث أبلغ النادي بأنه تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووفقًا لما ورد لـ الشروق فإن الجناح البولندي تقدم بشكواه للفيفا على إثر عدم حصوله على مستحقاته المالية، بجانب خوضه لتدريبات منفردة في الأيام الماضية، بقرار من كريستيان جروس، المدير الفني للفريق.

يُذكر أن كونراد ميشالاك كان قد انتقل لصفوف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من أحد السعودي، على سبيل الإعارة لموسم واحد.