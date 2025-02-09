وزير الاستثمار يزور إسبانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

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توجه حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم للعاصمة الإسبانية مدريد في زيارة هامة يلتقي خلالها عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ورؤساء وأعضاء اتحادات الأعمال الإسبانية، وفق بيان من الوزارة اليوم.

تهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستعراض السياسات الاقتصادية للدولة، إلى جانب استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وسبل زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى الخطيب أيضا إلى تعريف الجانب الإسباني بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عدد من مسؤولي الشركات الإسبانية العاملة في مجالات الطاقة والفنادق والهيدروجين والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والبنية الأساسية والصحة والطيران.

كما سيلتقي أعضاء الجمعية الإسبانية للهيدروجين، وأعضاء اتحاد الغرف الإسبانية وأعضاء الجانب الإسباني بمجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك، كما سيلتقي الوزير رئيس وأعضاء اتحاد منظمات الأعمال الإسبانية.