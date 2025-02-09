الفلبين: نتضامن مع كل المتضررين من مأساة غزة

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قال المدير العام لمكتب الدفاع المدني ونائب وزير الدفاع الفلبيني أرييل نيبوموسينو: "نحن نتضامن مع كل المتضررين من مأساة غزة وندرك خطورة الموقف".

وأكد أرييل نيبوموسينو في بيان له، اليوم الأحد، أهمية التعاون الدولي وأعرب عن نظرة متفائلة للجهود المستقبلية.

وأعرب عن أمله في انضمام الفلبين إلى جولات مستقبلية لهذه الحملة الإنسانية المهمة من أجل "الاستمرار في إحداث تأثير مفيد على حياة المحتاجين، سواء هنا أو في الخارج".

وكانت الفلبين قد قدمت مساعدات إنسانية إلى غزة بهدف توفير الدعم لأولئك المتضررين من الأزمة المستمرة في المنطقة.

وقاد المدير العام لمكتب الدفاع المدني ونائب وزير الدفاع الفلبيني تسليم الإمدادات الأساسية إلى القنصلية الأردنية، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.