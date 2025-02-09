حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاما

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فاز حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي بفارق كبير في الانتخابات الإقليمية في العاصمة نيودلهي.



وحصل حزب بهاراتيا جاناتا على 48 من أصل 70 مقعدا في الجمعية التشريعية لنيودلهي، متفوقا على حزب "عام آدمى" الحاكم في الولاية.



وأقر زعيم حزب "عام آدمى" أرفيند كيجريوال، المعروف بانتقاداته الشديدة لمودي، بالهزيمة وهنأ حزب "بهاراتيا جاناتا".

وفي مقطع فيديو نشره على منصة "إكس"، قال كيجريوال، الذي تولى منصب وزير ولاية نيودلهي ثلاث مرات، إنه يأمل أن يفي حزب مودي بوعوده.

كان أكثر من 6ر15 مليون شخص مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في "إقليم العاصمة الوطنية"، الذي يشمل نيودلهي. وكانت نسبة الإقبال أكثر من 60%.

ويعد هذا الفوز إنجازا مهما لحزب مودي "بهاراتيا جاناتا"، الذي فقد أغلبيته المطلقة في مجلس النواب في الانتخابات العامة العام الماضي.

وقاد الحزب حملته في نيودلهي على تقديم خدمات صحية مجانية ودفع أكثر من ألفي روبية (23 دولارا) شهريا للنساء الفقيرات.

وعاد الآن إلى السلطة في إقليم العاصمة لأول مرة منذ 27 عاما.

وخرج حزب المؤتمر بزعامة زعيم المعارضة راهول غاندي مرة أخرى دون أي مقاعد. وقال غاندي على منصة "إكس" إن حزبه سيواصل مكافحة التلوث البيئي والتضخم والفساد.