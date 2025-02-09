مصر تستضيف فرقة سحر التانجو احتفالا بعيد الحب

أُقيم اليوم المؤتمر الصحفي لفرقة سحر التانجو في أحد فنادق القاهرة، احتفالًا بعيد الحب، حيث تُقام الحفلات أيام 14 و15 و16 فبراير الجاري، وذلك تأكيدًا على مكانة مصر كوجهة للفن والإبداع، وفي إطار التعاون الثقافي والفني بين مصر والأرجنتين، بالتعاون بين وزارة السياحة ووزارة الثقافة والسفارة الأرجنتينية بالقاهرة.

وأعرب سفير الأرجنتين بالقاهرة، هولجر فريدريكو مارتينسن، عن فخره وسعادته بالتعاون الثقافي المستمر بين الأرجنتين ومصر، والذي يتجسد في هذا الحدث الفني الراقي الذي يجمع بين سحر التانجو الأرجنتيني وعراقة الثقافة المصرية.

ومن جانبه، أكد الفنان المصري العالمي أحمد أبو زهرة: "يأتي هذا الحدث في إطار العلاقات الثقافية القوية بين الأرجنتين ومصر، ونحن نؤمن بأن الموسيقى والرقص يمثلان لغة عالمية تجمع بين الشعوب وتعزز التفاهم والتقارب بينها. كما أننا نقدر دعم وزارة الثقافة ووزارة السياحة المصرية لهذا الحدث، مما يعكس التزام مصر الدائم بدعم الفنون العالمية واستضافة الفعاليات الثقافية الكبرى".

وأضاف أن التانجو يُعد من أكثر الفنون تعبيرًا عن العاطفة والجمال، وقد أصبح رمزًا ثقافيًا عالميًا يعكس روح الأرجنتين. وستقدم فرقة سحر التانجو عرضًا فنيًا مبهرًا يمزج بين الحركات الإيقاعية الساحرة والموسيقى العاطفية، مما يمنح الجمهور تجربة لا تُنسى تأسر القلوب وتعكس روح العشق والرومانسية التي تميز هذا الفن العريق.

وتابع أبو زهرة: "هذا الحدث الفريد يعكس مكانة مصر كمنصة حاضنة للفنون والثقافات العالمية، ويأتي بتنظيم مشترك من شركة Arabesque وSun Public Image وGCM، والمتحدة للخدمات الإعلامية، لضمان تجربة استثنائية تحتفي بالجمال والإبداع".