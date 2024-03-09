القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا باستخدام 47 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، تحييد 47 مسيرة أوكرانية في سماء أربع مقاطعات روسية، معظمها فوق روستوف، خلال الليلة الماضية.



وقالت الدفاع الروسية في بيان مقتضب نقلته قناة "آر تي العربية" اليوم: "تم خلال الليل إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 47 طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".



وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعات بيلجورود (مسيرة واحدة) وكورسك (مسيرتان) وفولجوجراد (3 مسيرات) وروستوف (41 مسيرة).



وفي وقت سابق، ذكر حاكم روستوف فاسيلي جولوبيف أنه تم صد هجوم مكثف لمسيرات على مدينة تاجانروج، مشيرا إلى إصابة أحد رجال الطوارئ خلال مشاركته في إزالة آثار الهجوم على الأرض، وتم نقله إلى المستشفى في حالة لا تهدد حياته.



وفي كورسك، أفاد حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت بأن حطام مسيرة أوكرانية سقط على سطح إحدى العيادات، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، لكن بسبب خطر التفجير تم إجلاء المرضى والموظفين من وحدة العناية المركزة الواقعة في مبنى مجاور.