اعتبر الإعلامي خالد أبو بكر، أن الشوط الأول من مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك؛ كان مخيبا للآمال حيث لم يرق إلى مستوى توقعات الجمهور في حين شهد الشوط الثاني تحسنًا نسبيًا بعد إجراء التغييرات.

وعبر خلال برنامجه «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، عن سعادته بفوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك وتحقيقه ببطولة كأس مصر، مهنئا مجلس إدارة النادي الأهلي وجمهوره بكل مكان حول العالم.

وقارن بين عدد الكؤوس التي يملكها الأهلي والأندية المنافسة، مشيرًا إلى أن دولاب الأهلي أصبح «مزدحمًا» بالكؤوس، قائلا: «كالعادة، هنأخد الكأس نحطه في الدولاب، الدولاب اتزدحم بالبطولات، عملنا دور ثاني وثالث، والأوضة من كثر الكؤوس بقت مليانة، ودي عادة ربنا ميقطعهالنا».

واستعاد أبو بكر، ذكريات هدف محمد مجدي أفشة «القاتل» في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك بجانب تسجيله الهدف الثاني للأهلي في نهائي كأس مصر أمام الزمالك، قائلا:«اتعشت ولا زمان يا أبو القاضية، أيها السادة إنه النادي الأهلي».

وأشار إلى أن محمد مجدي أفشة أصبح «أخصائي قاضية» بعد تسجيله هدفًا جديدًا حاسمًا في مرمى الزمالك بالمباريات النهائية، قائلا:«أفشة متعود أخصائي قاضية وإمام عاشور أول قاضية».

وفسر أبو بكر، ذلك بوجود «رتبة» في النادي الأهلي تمنح للاعبين الذين يسجلون أهدافًا حاسمة في مرمى الزمالك بالمباريات الكبرى.

وتابع: «عندنا في النادي الأهلي رتبة، أنت بتأخد الرتبة الأولى بالقاضية الأولى، واللي بعد كدا بالقاضية الثانية».