هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي أطلق بشكل غير قانوني ذخائر الفوسفور الأبيض في بلدة يحمر في جنوب لبنان.

وأضافت المنظمة الدولية غير الحكومية أن باحثيها توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد التحقق من سبع صور وتحديد مواقعها الجغرافية، تظهر استخدام ذخائر فوسفور أبيض تنفجر في الهواء فوق منطقة سكنية من البلدة بتاريخ 3 مارس الجاري، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ويعد الفوسفور الأبيض مادة شديدة السمية، إذ يُنتج سحبا من خامس أكسيد الفوسفور التي تتفاعل بعد ذلك مع الرطوبة في الهواء، أو في رئتي الإنسان، لتكوين حمض الفوسفوريك.

كما أنه يتفاعل بعنف مع الأكسجين، ما يعني أنه يمكن أن يشتعل ويُشعل الحرائق في بعض الأهداف بمجرد إطلاقه.

ويمكن للجيوش استخدام الفوسفور الأبيض لإخفاء العمليات العسكرية، وهو غير مُدرج كسلاح كيميائي بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

لكن استخدامه ضد البشر في مناطق مدنية يعد انتهاكا للبروتوكول الثالث من اتفاقية بعض الأسلحة التقليدية.

وقال رمزي قيس، الباحث في شئون لبنان لدى هيومن رايتس ووتش، في بيان إن "الاستخدام غير القانوني للفوسفور الأبيض من قبل الجيش الإسرائيلي فوق مناطق سكنية أمر مقلق للغاية وسيكون له عواقب وخيمة على المدنيين".