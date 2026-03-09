التقت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، باللواء أ.ح إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لبحث عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، وذلك في إطار حرصها على دعم القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الاستثمار بالمحافظة.

وجاء اللقاء بعد أيام قليلة من الزيارة الميدانية التي قامت بها النائبة لعدد من المصانع بالمجمعات الصناعية، بهدف الاطلاع على أوضاع المصانع الصغيرة والمتوسطة والاستماع إلى مطالب المستثمرين والتحديات التي تواجههم على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة أبرز المشكلات التي رصدتها، حيث وافق المحافظ على عدد من التوجيهات لدعم المستثمرين، من أبرزها:

• زيادة ارتفاع المباني لـ118 مصنعًا من 12 مترًا إلى 15 مترًا، نظرًا لمحدودية الأراضي وارتفاع تكاليف الحصول على أراضٍ جديدة، بما يسهم في تحفيز زيادة الإنتاج.

• حل مشكلات الصرف الصحي والصرف الصناعي بالمنطقة.

• توفير خطوط تليفون أرضي لدعم وتيسير الأعمال داخل المصانع.

• إقامة مجمع خدمات يضم وحدة بريد، وفروعًا للبنوك، وورش صيانة وإصلاح الطلمبات وأعمال التشحيم والسباكة، إلى جانب مقار لشركات الشحن.

• حل مشكلات الكهرباء في 58 مصنعًا، وزيادة قدرة المولد القائم.

• رصف الطرق، واستكمال أعمال الإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية، وإنشاء وحدة إسعاف ونقطة شرطة لخدمة المنطقة.

• كما وجّه بدراسة تحويل مصانع المجمع الصناعي (3 – 7) من نظام حق الانتفاع إلى التمليك، بما يدعم المستثمرين ويسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل.

كما وجّه المحافظ بإجراء دراسة قانونية بشأن قيام الجهاز التنفيذي بتحصيل رسوم قيمة مضافة بنسبة 14%، للتحقق من مدى توافقها مع القوانين المنظمة.

وأكد محافظ بورسعيد والنائبة أمل عصفور استمرار التنسيق والمتابعة خلال الفترة المقبلة لبحث حلول عملية لكافة التحديات، بما يسهم في دعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النمو الاقتصادي بالمحافظة.