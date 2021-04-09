رئيس حزب جزائري يدعو لتشكيل طبقة سياسية قوية لترسيخ الاستقرار

دعا عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل اليوم الخميس، إلى تشكيل طبقة سياسية قوية بما يخدم ترسيخ الاستقرار السياسي بالبلاد.

وقال بلعيد الذي حل خامسا في انتخابات الرئاسة التي جرت في ديسمبر 2019، في تصريحات له اليوم، إن "الهدف الأساسي الواجب تحقيقه في هذه المرحلة هو تشكيل طبقة سياسية قوية لترسيخ الاستقرار السياسي الذي سيكون دافعا أساسيا لتحريك الاقتصاد الوطني وخدمة الوطن في كل المجالات".

وأشار إلى دور الأحزاب السياسية في بناء دولة بمؤسسات قوية نظرا لصعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد وخطورة التهديدات من الخارج وبعض الأطراف التي تسعى لضرب استقرارها.

وقال بلعيد إن "الصراع على المناصب والحصول على السلطة لا يمكن تقديمه على مصلحة الجزائر"، داعيا إلى تكاتف جهود الجميع من أجل بناء الجزائر الجديدة.

وأشار إلى أن جبهة المستقبل يمكنها أن تتحالف مع أطراف سياسية تشاركها نفس الرؤية والبرنامج من أجل الحصول على الأغلبية وتكوين قوى فاعلة في البرلمان.