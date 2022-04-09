رئيس الوزراء الباكستاني يواجه تصويتا بحجب الثقة

يواجه رئيس وزراء باكستان المحاصر بالمشكلات، عمران خان، اقتراعا بحجب الثقة في البرلمان اليوم السبت يمكن أن يسفر عن إقالته من منصبه بعد نحو 4 أعوام.

وسيتعين على خان أن يترك منصبه، كما يبدو هذا مرجحا، إذا صوت ضده ما لا يقل عن 172 عضوا من أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) البالغ عددهم 342 .

وأصبحت الفرصة مهيأة للإطاحة برئيس الوزراء بعدما أيدت المحكمة العليا الباكستانية المعارضة وقضت يوم الخميس الماضي بأن محاولة خان السابقة لحل البرلمان -لتجنب مثل هذا التصويت- عمل غير دستوري يستهدف التشبث بالسلطة.

وقالت المحكمة أيضا إنه يجب انتخاب رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن إذا تم التصويت للإطاحة بخان.

وقال خان في كلمة إلى الشعب يوم الجمعة "أنا حزين لهذا القرار لكنني أتقبله".

وكان خان، لاعب الكريكيت السابق الذي تولى المنصب في 2018، قد أنحى باللائمة على واشنطن في مشاكله وقدم احتجاجا رسميا للسفارة الأمريكية بشأن مؤامرة مزعومة للإطاحة بحكومته.

وفي واشنطن، نفى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية مزاعم خان بأن الولايات المتحدة تخطط لتغيير النظام في باكستان، حليف واشنطن في الحرب على الإرهاب.

وفي مارس 2021، نجا خان بصعوبة من تصويت على الثقة في البرلمان.

لكن خان خسر في الآونة الأخيرة أغلبيته البرلمانية حيث تحولت جماعات موالية والعديد من النواب من حزبه إلى المعارضة.

وتولى خان السلطة في انتخابات مثيرة للجدل في عام 2018 بدعم من الجيش، لكن العلاقة مع جنرالات كبار قد انهارت بسبب تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات العام الماضي.