﻿﻿اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار لن تتراجع إلا بتوفير الأعلاف بمعدلاتها الطبيعية

علق ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على احتمالية ارتفاع أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة القادمة، موضحًا أن المشكلة تزداد صعوبة؛ لأن 80% من صناعة الدواجن تعتمد على الأعلاف.

وقال خلال مداخلة هاتفية له، ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إنه لن تستقم صناعة الدواجن إلا بتوافر الأعلاف، مضيفًا أنه على الرغم من الأسعار المرتفعة فإن القائمين على الصناعة يخسرون أيضًا.

وأشار إلى أن تراجع نسبة أسعار الدواجن والبيض في بداية شهر رمضان، بسبب دخول عدد كبير من المُربين، ولكن بعد ارتفاع سعر الكتكوت عزف المُربين عن الدخول في الصناعة نظرًا لعدم توافر أعلاف، ووصول الأعلاف المتوفرة في السوق لأسعار فلكية.

وعقّب على إفراج الدولة عن كميات كبيرة من الأعلاف خلال الفترة الماضية، قائلًا: لو كانت الإفراجات كافية لما وصل طن الفول الصويا إلى 40 ألف وغير موجود، ولا طن الذرة إلى 20 ألف جنيه وغير موجود.

وناشد بضرورة عقد اجتماع عاجل من خلال مجلس الوزراء، لإيجاد حل سريع ومستدام، لافتًا إلى أنه أكثر من 40% خرجوا من العملية الإنتاجية وبالتالي خسارة في العمالة والإنتاج.

وأكد أنه لن يحدث تراجع في الأسعار، إلا بتراجع أسعار الأعلاف لمعدلاتها الطبيعية، ولابد من تحرك سريع.

وأشار إلى أن الدولة تدخلت من خلال هيئة السلع التموينية، واستوردت شحنة ذرة، ولم يتم وضع آلية للتوزيع منذ شهر حتى الآن، منوهًا إلى أنه لابد من توفير آلية للتوزيع قبل الاستيراد.

واستطرد أنه بإمكان الدولة عن طريق إمكانياتها وأدواتها، توفير الذرة والصويا للمزارع والمصانع مما يحدث تراجع في الأسعار بنسبة 25 إلى 30%