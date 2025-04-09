الحوثيون في اليمن: استهدفنا هدفا عسكريا إسرائيليا بطائرة مسيرة

قالت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، إنها نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا إسرائيليا في تل أبيب بطائرة مسيرة.

وذكر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، أن القوات المسلحة (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا.

وأردف بالقول: "ردا على جرائم العدو الأمريكي المرتكبة بحق المواطنين في عدة محافظات نفذ سلاح الجو المسير كذلك عملية استهداف لعدد من القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان شمالي البحر الأحمر وذلك بعدد من الطائرات المسيرة".

وأكد سريع، أن قواتهم مستمرة في التصدي للعدوان الأمريكي المستمر على اليمن وأنها لن تتراجع عن إسناد ودعم الشعب الفلسطيني، مشددا على استمرار قواتهم في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون، إسقاط طائرة أمريكية نوع "إم كيو - 9"، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف شمالي شرق البلاد، وذلك بصاروخ مناسب محلي الصنع.

وتعد هذه الطائرة الثالثة التي يسقطها الحوثيون خلال 10 أيام، والـ18 منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة قبل أكثر من عام ونصف.

جاء هذا الإعلان، بعد قصف عنيف شنه الطيران الأمريكي خلال الساعات الماضية، مستهدفا عددا من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من بينها صنعاء وذمار والحديدة ومأرب وصعدة.

واستهدف الطيران الأمريكي، وفقا للجماعة، حيا سكنيا في مدينة أمين مقبل بمحافظة الحديدة الساحلية "ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال وإصابة 16 آخرين.