بوينج تسلم 130 طائرة خلال الربع الأول

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج اليوم الثلاثاء تسليم 130 طائرة مدنية خلال الربع الأول من العام الحالي منها 105 طائرات من طراز 737 و13 طائرة من طراز 787.

في الوقت نفسه سلمت الشركة 26 طائرة لبرامج الدفاع والأمن والفضاء، منها 11 طائرة طراز أيه.إتش-64 أباتشي.

من ناحيته قال كيلي أورتبرج الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج إن الشركة تطبق تغييرات شاملة لتقليل عدد العيوب والمشكلات في خطوط إنتاجها.

وأضاف أثناء حضور جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة كيفية تعافي الشركة بعد مجموعة حوادث كبيرة تعرضت لها طائرات بوينج في الأسبوع الماضي إنه من بين التغييرات التي يجري تطبيقها تكثيف عمليات الفحص في مصانعها ومصانع الشركات الموردة في الوقت الذي تعمل فيه على تبسيط عمليات التصنيع.

وقال إن عددا أقل من العمال الآن يمكنهم أداء مهمة إزالة مكونات مثل سدادات الأبواب. وفي مطلع العام الماضي تعرضت إحدى طائرات بوينج لحادث انفصال لوحة من هيكل الطائرة مثبتة بشكل غير صحيح أثناء رحلة الطائرة، مما فجر أزمة كبيرة في الشركة، وأدى في النهاية إلى تغيير إداري واسع بما في ذلك تعيين أورتبرج رئيسا تنفيذيا لها.