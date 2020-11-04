شولتس وماكرون يدعوان إلى اتخاذ خطوات ملموسة إنهاء الحرب الأوكرانية



دعا المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه مؤخراً ، إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا وذلك خلال اجتماعهما مساء اليوم الاثنين في برلين.



وقال ماكرون مخاطبا ألمانيا خلال أول زيارة خارجية يقوم بها بعد بدء فترة ولايته الثانية رسميا أول أمس السبت.: "ما نسعى إلى تحقيقه هو وقف لإطلاق النار بأسرع ما يمكن"، لافتا إلى أنه بهذه الطريقة فقط يمكن إتمام المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا من أجل تحقيق سلام وتحقيق انسحاب دائم للقوات الروسية.



وقال شولتس إنه بعد 10 أسابيع من الحرب، يجب أن تكون هناك الآن خطوات حاسمة قريبا نحو إنهائها، مشيرا إلى أنه "من المهم أن يتم الآن الدفع نحو خفض التصعيد إلى أبعد من ذلك".



وأضاف المستشار الألماني أنه من غير المتصور أن تقبل كييف "سلاما مفروضا" عليها يفرض شروطا لا يمكن أن تقبلها لسيادتها وسلامتها كأمة.



وشدد ماكرون أيضا على أنه بالنسبة إليه، فإن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العرض العسكري في موسكو بمناسبة الذكرى الـ 77 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية لم يكشف حتى الآن عن نية لخفض التصعيد.



وكان العديد من المراقبين يتوقعون أن يلقي بوتين خطابا أكثر قسوة بكثير، ومن بين ذلك إعلان التعبئة العامة أو إعلان رسمي للحرب على أوكرانيا.



وشدد شولتس على أن الأمر بالنسبة لأوروبا يتعلق الآن بإيجاد "زخم جديد" فيما يتعلق بأوكرانيا، لكنه لم يقدم أي حلول ممكنة جديدة لإنهاء الصراع الطاحن.



وقال في مؤتمر صحفي مع ماكرون إن "الحرب المروعة" التي تشنها روسيا تجمع الشركاء الأوروبيين معا، مضيفا أن "أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية".