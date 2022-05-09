وزير الخارجية ونظيره المغربي يفتتحان مقر السفارة المصرية الجديد في الرباط





افتتح سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، مقر السفارة المصرية الجديد في الرباط، بحضور عدد من أعضاء الجالية المصرية.



وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أكد «شكري» على اهتمام مصر بتعزيز أوجه العلاقات مع المغرب الشقيق، ووجِّه بالاستمرار في توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصريين المقيمين في المغرب.





وتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم، ٩ مايو الجاري، إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الوثيق التي تجمع البلدين الشقيقين.



وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه الوزير شكري يجري خلال الزيارة سلسلةً من اللقاءات مع كل من نظيره المغربي الوزير ناصر بوريطة ومجموعة من المسئولين المغربيين رفيعي المستوى، تتطرق إلى سُبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، على نحو يُلبي مصالح البلدين وتطلعات شعبيهما الشقيقين نحو مزيد من الازدهار والنماء.



وأضاف حافظ أن الوزير شكري سيبحث مع المسئولين في المغرب مُجمل التطورات على الساحة الدولية، والتشاور حيال القضايا الإقليمية والعربية، في إطار تنسيق الجهود وتبادل الرؤى لحماية مقدرات الأمن القومي العربي، فضلًا عن الدفع قُدمًا بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة، وترسيخ ركائز الأمن والاستقرار فيها.