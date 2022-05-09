وزير الخارجية ونظيره المغربي يفتتحان مقر السفارة المصرية الجديد في الرباط

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الوزير #سامح_شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة يفتتحان مقر السفارة المصرية الجديد في الرباط، بحضور عدد من أعضاء الجالية المصرية.. ويؤكد على اهتمام مصر بتعزيز أوجه العلاقات مع المغرب الشقيق، ويُوجِّه بالاستمرار في توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصريين المقيمين في المغرب. pic.twitter.com/WesHXEKutU
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 9, 2022
الوزير #سامح_شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة يفتتحان مقر السفارة المصرية الجديد في الرباط، بحضور عدد من أعضاء الجالية المصرية.. ويؤكد على اهتمام مصر بتعزيز أوجه العلاقات مع المغرب الشقيق، ويُوجِّه بالاستمرار في توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصريين المقيمين في المغرب. pic.twitter.com/WesHXEKutU