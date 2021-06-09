قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن المؤسسات الدولية تشيد بتطور القطاع الزراعي في مصر، مشيرًا إلى تصريحات صندوق النقد حول أن انخفاض أسعار المواد الغذائية أدى إلى تراجع معدل التضخم الرئيسي نتيجة جهود الدولة في تنمية القطاع الزراعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي اعتبر الاستثمار في القطاع الزراعي يحسّن موقف الأمن الغذائي، كما أشاد بتطوير الاستصلاح الزراعي في مصر، والذي أدى إلى خلق فرص تصديرية قوية.

وتابع: «صندوق النقد الدولي أشاد بالقطاع الزراعي في مصر نظرًا لدوره في تخفيف حدة الفقر، ورفع معدل تحقيق الأمن الغذائي وعزز من درجة تنافسية المنتجات الزراعية، إضافة إلى أن مؤسسة «فيتش» اعتبرت مصر أفضل دولة في مجال استصلاح الأراضي».

وذكر أن السنوات السبع الماضية جعلت القطاع الزراعي عملاقًا، ويستوعب 25% من العمالة ويساهم بنسبة تبلغ 15% من الناتج القومي، فضلًا عن توفيره عملة صعبة بنسبة 17% من الصادرات السلعية.

وأشار إلى تشابك القطاع الزراعي مع العديد من المجالات الأخرى، مضيفًا أنه أثبت قوته خلال أزمة فيروس كورونا.