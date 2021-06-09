قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مبادرة «صوتك مسموع»، تأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية، في تفعيل منظومة الشكاوي والتفاعل مع المواطنين.

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن مبادرة «صوتك مسموع»، آلية مهمة لتوصيل صوت المواطن ومشاكله، لوزارة التنمية المحلية، في إطار المهام المنوطة بها.

وأوضح أن بعض الشكاوى -الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية- عند فحصها، نجدها حقيقية وفي محلها، والأخرى تكون كيدية، أو تصفية حسابات بين الجيران وبعضها، نظرا لمشاكل شخصية بينهم.

وأكد أن نسبة التفاعل مع الشكاوى وصلت إلى 80%، مما يدل على سرعة استجابة الحكومة، وتلبية مطالب المواطنين.

وقد تلقت مبادرة «صوتك مسموع»، منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى مايو الماضي 334 ألفا و 429 رسالة، منها 63 ألفا و314 شكوى، تم حل 61 ألف شكوى بنسبة 96,5% وجار حل باقي الشكاوى.