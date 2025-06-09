البدء في تبادل الأسرى من الجرحى وصغار السن بين روسيا وأوكرانيا

بدأت روسيا وأوكرانيا اليوم الاثنين عملية لتبادل الأسرى كان قد تم الاتفاق عليها في وقت سابق هذا الشهر خلال مفاوضات مباشرة بين ممثلي البلدين في اسطنبول.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعة الأولى من الأسرى الروس الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما تم إخلاء سبيلهم من الأسر لدى أوكرانيا، وفي المقابل، قامت روسيا بتسليم كييف عددا مماثلا من الأسرى الأوكرانيين.

ولم يكشف أي من الجانبين عن عدد الأسرى الذين تم تسليمهم خلال عملية التبادل.

وذكرت موسكو أن الأسرى الروس الذين تم تسليمهم متواجدون حاليا في بيلاروس، حيث يتلقون مساعدة طبية.

وكتب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على موقع إكس قائلا: "لقد عاد جنودنا إلى بلادهم"، مؤكدا عودة جنود شباب وآخرين مصابين بجروح خطيرة، دون أن يكشف عددا محددا.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن عملية التبادل كانت "مركبة"، وأعرب عن أمله أن يتم تنفيذ اتفاق اسطنبول بشكل كامل.

وأشار إلى أن عمليات التبادل "سوف تستمر على عدة مراحل خلال الأيام المقبلة".