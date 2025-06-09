أدت الاحتجاجات التي اندلعت ضد ترحيل المهاجرين غير الحاملين لتصاريح إقامة، إلى وقوع أعمال شغب في سان فرانسيسكو.

وأفادت محطة "كي جي أو" المحلية التابعة لشبكة "سي إن إن"، بإلقاء القبض على نحو 60 شخصا، بعد مظاهرة بدأت بصورة سلمية أمام مبنى تابع لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وبحسب التقرير الذي أوردته المحطة الأمريكية، فإن هناك مئات الأشخاص الذين احتجوا مساء أمس الأحد على عمليات المداهمة وترحيل المهاجرين غير الحاملين لتصاريح إقامة سارية في ولاية كاليفورنيا.

وذكرت المحطة نقلا عن الشرطة أن الأجواء توترت عندما قام بعض المتظاهرين بتدمير ممتلكات وشن هجمات، كما تسببوا في وقوع أضرار أخرى.

ولتفريق المظاهرة، أعلنت السلطات أن الاحتجاجات هي "تجمع غير قانوني".

وكانت التوترات قد تصاعدت أمس الأحد بشكل كبير في أعقاب الأوامر الاستثنائية والمثيرة للجدل التي أصدرها ترامب بنشر الحرس الوطني، وتعبئة القوات العسكرية النظامية، رغم معارضة المسؤولين المحليين.

وتدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع ردا على الأمر غير المسبوق. وردت قوات إنفاذ القانون باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، في محاولة لتفريق الحشود.