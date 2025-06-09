قبرص التركية تدين الهجوم الإسرائيلي على سفينة مادلين الإغاثية

• رئيس البرلمان ضياء أوزتوركلر دعا الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال لمعايير القانون الدولي وأن توقف هذه الهجمات على المدنيين والمبادرات المدنية في أقرب وقت

أدان رئيس برلمان جمهورية شمال قبرص التركية ضياء أوزتوركلر، الهجوم الإسرائيلي على السفينة "مادلين" التي كانت متجهة لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وأوضح في بيان، الاثنين، أن هجوم إسرائيل على السفينة "مادلين" التي كانت تقلّ مدافعين عن حقوق الإنسان في المياه الدولية، يُعد اعتداءً على القيم الإنسانية.

أكد أوزتوركلر أن هجوم إسرائيل على السفينة "مادلين" أمر غير مقبول، وهو مخالف للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.

وتابع: "سنواصل وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني. نتمنى أن تمتثل الحكومة الإسرائيلية لمعايير القانون الدولي وأن توقف هذه الهجمات على المدنيين والمبادرات المدنية في أقرب وقت".

وفجر الاثنين، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي السفينة "مادلين" التي تقل ناشطين دوليين ومتضامنين مع قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.

وسبق الاقتحام، بث مباشر للمتضامنين من على متن السفينة، أفادوا خلاله بأن زوارق إسرائيلية كانت تحيط بها، بينما كان جنود إسرائيليون يطالبون المتضامنين برفع أيديهم.

كما حلقت طائرات مسيرة إسرائيلية فوق السفينة قبل اقتحامها وألقت سائلا أبيض مجهولا، وفق ما أظهر بث مباشر من على متن السفينة.

ويأتي الاقتحام بعد ساعات من تحذيرات إسرائيلية بمنع السفينة من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة، واعتبارها محاولة "غير قانونية" لكسر الحصار البحري، وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تدخل المياه الإقليمية خلال ساعات.

وكانت السفينة "مادلين" تقل 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.

وسبق أن تعرضت سفينة أخرى تابعة أيضا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وهي سفينة "الضمير"، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.