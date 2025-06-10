حزب الله يدين استيلاء إسرائيل على السفينة مادلين واعتقال الناشطين على متنها

أدان حزب الله اللبناني بشدة، في بيان مساء اليوم الاثنين، استيلاء إسرائيل على السفينة " مادلين" المحملة بالمساعدات لكسر الحصار على غزة في المياه الدولية، واعتقال الناشطين على متنها، معتبراً أن ذلك يعكس حالة إفلاس أخلاقي وسياسي تعيشها إسرائيل.

وأدان حزب الله في بيانه " بشدة جريمة القرصنة التي ارتكبها العدو بالاستيلاء على السفينة مادلين في المياه الدولية واعتقاله للناشطين الدوليين، ومنعه من إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية المحملة على متنها إلى قطاع غزة المحاصر، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية".

واعتبر حزب الله أن "إقدام العدو على اعتراض السفينة واحتجاز طاقمها المدني ومن على متنها من متضامنين أحرار، يعكس حالة الإفلاس الأخلاقي والسياسي التي يعيشها هذا الكيان المؤقت، وعجزه عن كسر إرادة أهل غزة ومقاومتها".

وأعرب حزب الله، عن تضامنه الكامل مع الأحرار الشجعان على متن السفينة، وأنه يدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى إدانة هذه الجريمة الموصوفة، والتحرك العاجل والفوري لضمان الإفراج عن المختطفين، ومحاسبة الكيان المحتل على عدوانه المتواصل وإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفك الحصار عنها".

وكانت قوات كوماندوز إسرائيلية، قد اقتحمت فجر اليوم الاثنين، السفينة "مادلين" التابعة لأسطول الحرية التي تحمل على متنها 12 ناشطًا دوليًا وشحنة رمزية من المساعدات بهدف كسر الحصار البحري على غزة، وذلك أثناء وجودها في المياه الدولية.