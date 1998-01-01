الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في جبهة نهم

حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، مناطق جديدة في جبهة نهم باتجاه مفرق الجوف، خلال هجوم نوعي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - إن أبطال الجيش والمقاومة شنوا هجومًا واسعًا على الميليشيات الحوثية تمكنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة واستعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وأوضح المصدر "أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح"، مشيرًا إلى أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية، أدت لتدمير عدد من المدرعات والأطقم القتالية كانت محملة بالأفراد.