 وزيرة الخارجية السودانية: متفائلون بتحمل مجلس الأمن مسئولياته بشأن سد النهضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة الخارجية السودانية: متفائلون بتحمل مجلس الأمن مسئولياته بشأن سد النهضة

وزيرة الخارجية السودانية
وزيرة الخارجية السودانية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 3:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 3:17 ص

أعربت وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي عن تفاؤلها بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار فيما يخص قضية سد النهضة؛ يعبر عن مسؤولياته، بصفته راعيا للسلم والأمن الدوليين.
وحذرت وزير الخارجية - في مؤتمر صحفي عقب ختام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، من أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق ملزم في وقت زمني محدد؛ سيتفاقم الوضع والضرر لكل من مصر والسودان.
وتابعت إن الجانب الإثيوبي أعطى قوة لطلب مصر والسودان إجراء جلسة في مجلس الأمن، بسبب إجراءاته التي حملت صيغة التهديد.
وأشارت "المهدي" إلى أن أثيوبيا حاولت - أكثر من مرة - إثارة الفتن والوقيعة بين الدول العربية والأفريقية لاستغلال هذا في أزمة سد النهضة.

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