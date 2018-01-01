هل يؤدي التدخين إلى تساقط الشعر؟

يعرف الكثير من الناس أن تدخين التبغ يزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي، ولكن الآثار الصحية السلبية للتدخين لا تقتصر على رئتيك، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن دخان التبغ يحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية، ومن المعروف أن 69 مادة كيميائية على الأقل تسبب السرطان، وعندما تستنشق هذه المواد الكيميائية، يمكن أن تنتقل من رئتيك إلى مجرى الدم، ويمكن أن تنتشر من دمك إلى أجزاء أخرى من جسمك وتؤثر سلبًا على العديد من جوانب صحتك.

وأكدت الدراسات أن أحد الآثار الجانبية الأقل شهرة للتدخين هو زيادة فرصة الإصابة بتساقط الشعر، وذلك كما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

*كيف يسبب التدخين تساقط الشعر؟

قارنت دراسة أجريت عام 2020 بين انتشار الصلع الوراثي المبكر في المدخنين وغير المدخنين بين 20 و 35 عامًا، ووجد الباحثون أن 425 من أصل 500 مدخن يعانون من تساقط الشعر بدرجة ما، بينما أظهر 200 فقط من بين 500 من غير المدخنين علامات تساقط الشعر، حيث أن 47 % من المدخنين يعانون من تساقط الشعر من الدرجة الثالثة و24 في المائة لديهم الدرجة 4، وفقط 10 في المائة من غير المدخنين وصلوا إلى الدرجة الثالثة أو الرابعة.

وخلص الباحثون إلى أن النيكوتين والمواد الكيميائية ذات الصلة قد تكون مسؤولة عن تسريع تساقط الشعر، قد يسبب التدخين أيضًا الإجهاد التأكسدي ويقلل من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر مما قد يساهم في شيب الشعر، حيث يزيد التدخين من إنتاج الجسم للجذور الحرة، وهي جزيئات تتفاعل بسهولة مع الجزيئات الأخرى في الجسم ويمكن أن تتسبب في تلف الحمض النووي للخلايا.

ويمكن أن تؤثر المواد الكيميائية الموجودة في التبغ سلبًا على الدورة الدموية وصحة القلب والأوعية الدموية، مما يتسبب في تراكم البلاك في الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بحالات مثل جلطات الدم، الأزمة القلبية، السكتة الدماغية.

*هل السجائر الإلكترونية تسبب تساقط الشعر؟

وجد تقرير عام 2018 أن التدخين الإلكتروني "الفيبينج" يمكن أن يسبب الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي، وهو ما يتسبب في تساقط الشعر.